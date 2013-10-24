27-30 жовтня у Київському Палаці Спорту виставка «ХУТРОВИЙ ЯРМАРОК»

27-30 жовтня у Київському Палаці Спорту відкрито виставку «ХУТРОВИЙ ЯРМАРОК»

Якщо Вас цікавлять вироби з хутра та шкіри - саме час відвідати цей захід і придбати обнову до зимового сезону, порадувати себе і своїх близьких красивими, стильними і потрібними речами.

На виставці «ХУТРОВИЙ ЯРМАРОК» представлені хутряні вироби сучасного і класичного дизайну з норки, соболя, рисі, шиншили, лисиці, каракуля, єнота , мутона , кролика та ін Крім того , великий вибір іспанських, польських, словацьких чоловічих і жіночих шкіряних курток і дублянок, а також головні убори і аксесуари з хутра та шкіри за ціною виробника. Завдяки виставці-ярмарку у киян буде можливість придбати шкіряні куртки, пальто, дублянки або розкішні шуби торгових марок Росії, Греції, України, київських хутряних ательє.

Тут можна підібрати для себе хутряні та шкіряні вироби різноманітних кольорів і розмірів , оцінити найсвіжіші тенденції хутряної моди для жінок і чоловіків , придбати як ексклюзивні моделі з нових колекцій , так і підібрати модель класичного дизайну. Також на виставці - різноманітні шкіряні рукавички кращого в Україні виробника - шкіргалантерейних фабрик "Імідж-Галант" і "ШКІРГАЛАНТ " .

Великий вибір аксесуарів дозволяє за один «похід» на виставку-ярмарок повністю підготуватися до зимового сезону . Асортимент виробів задовольнить будь-який смак і будь-який гаманець. Крім того , з 27 по 30 жовтня в Палаці Спорту будуть представлені товари легкої промисловості на виставці-ярмарку «Сезон осiнь» : верхній чоловічий та жіночий одяг , сезонна взуття , недорогі чоловічі і жіночі класичні костюми; дитячий одяг та взуття ; шкіргалантерея (сумки , ремені , рукавички і т.д. ) , головні убори; трикотаж; постільна білизна, домашній текстиль; парфумерія, косметика; біжутерія, парасольки і багато іншого. Основна перевага виставок-ярмарків - це широкий вибір і гнучкі ціни.

Різноманітність асортименту виробів, представлених на виставці- ярмарку, гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне. Приходьте на ярмарок і переконаєтеся в цьому самі. Виставки працюють з неділі до середи включно (27-30 жовтня) у Київському Палаці Спорту (пл. Спортивна, 1 , метро "Палац Спорту").

Вхід вільний з 11.00 до 19.00 Додаткова інформація за тел. : (096) 506-83-34 ; (093) 904-10-11 ; (044) 237-17-82 http://www.profexpo.kiev.ua