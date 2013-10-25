Янукович виступив за повернення Грузії до СНД

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Мінську за підсумками засідання Ради голів країн СНД.

Перед Януковичем з аналогічною пропозицією виступив Президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Кілька років тому з нашої Співдружності вийшла Грузія. Мабуть, тоді для цього були певні внутрішні мотиви, але життя не стоїть на місці... Тому абсолютно відверто заявляю знову, і це не лише моя думка, що ми хотіли б, аби Грузія повернулася в СНД», - сказав Лукашенко.

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При цьому він зазначив, що в Грузії дуже багато політиків, зокрема в керівництві країни, які хочуть мати майданчик для обговорення, зокрема економічних питань. «Я думаю, Грузія почує наше послання», - сказав Лукашенко.

Янукович підтримав ініціативу Лукашенка: «Я абсолютно згоден з ініціативою Олександра Григоровича - нагадати нашим друзям з Грузії, що двері СНД для них завжди відкриті».

На думку Януковича, повернення Грузії до складу СНД буде дуже правильним, оскільки дуже багато коментарів, зокрема й від грузинських політиків, що рішення вийти з СНД було необачним, і Грузія залишилася осторонь багатьох важливих процесів, пов'язаних із боротьбою з економічною кризою. «Все ж таки майданчик СНД - це той майданчик, на якому звикли домовлятися і вирішувати багато питань, як правило - знімати бар'єри», - вважає Янукович.