НУ-НС хоче гарантій і ставить умову

Фракції БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” наполягають на проведення наступного засідання Верховної Ради лише після рішення Центрвиборчкому щодо реєстрації народних депутатів від цих політичних сил замість тих, хто обраний до уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що фракція голосуватиме сьогодні за припинення повноважень народних депутатів України, які обрані до уряду лише при виконанні такої умови.

У свою чергу народний депутат України Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) підтримав цю позицію, зазначивши, що це рішення має бути прийняте сьогодні у парламенті, але обов’язково за умови, що наступне засідання ВР буде не раніше, ніж прийме рішення ЦВК щодо наступних кандидатів за списком.