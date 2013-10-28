Науковці забракували підручники з математики для молодших класів

Про це УНІАН повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань науки та освіти, посилаючись на отриманий висновок Інституту української мови.

Експерти інституту дослідили підручники після офіційного звернення комітету ВР та виявили численні мовні (орфографічні, пунктуаційні, граматичні, стилістичні, логічні, а також технічні) помилки.

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У висновку зазначається, що “тексти підручників суперечать чинним правописним нормам сучасної української літературної мови”. Найпоказовіші помилки експерти розписали на 10 сторінках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Комітету ВР з питань освіти і науки Лілії Гриневич, вона направила міністру освіти і науки Дмитру Табачнику експертний висновок Інституту української мови з метою виправлення у ході навчального процесу вказаних в експертному висновку помилок. Одночасно голова комітету запропонувала відомству оприлюднити на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки експертний висновок до уваги вчителів та батьків – з метою коригування навчального процесу.

Гриневич нагадала, що для підвищення якості підручників необхідна прозора конкуренція на ринку підручників, а вплив на вибір повинні мати практичні освітяни. «Кошти на підручники необхідно направляти якнайближче до споживача. Місцеві органи самоврядування і вчителі, які будуть обирати підручники, будуть відповідальні перед учнями, їхніми батьками. Тоді, очевидно, видавництвам доведеться приділяти більше уваги якості підручників, щоб зацікавити ними багатотисячну аудиторію вчителів, а не тільки чиновників Міністерства освіти», - зазначила Гриневич.

Експерти серед логічних помилок назвали, зокрема, двозначність у формулюванні завдань. Як приклад: «Скільки огірків продали на базарі? (пропущено слово кілограмів)», правильно: «Скільки кілограмів огірків продали на базарі?», а також: «Скільки стрічки залишилося у модельєра? (пропущено слово дециметрів)», правильно: «Скільки дециметрів стрічки залишилося в модельєра?».