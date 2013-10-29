Опитування: найбільше українці довіряють колишньому МНС, найменше - МОЗ і МВС

Про це повідомляється в результатах дослідження на предмет того, якому міністерству та службі довіряють українці в 2013 році., проведеного компанією «Research & Branding Group».

Роботі ж відомств, згідно звіту, довіряє більше 34% населення. Серед відомств, які користуються найбільшою довірою виявилися Держінспекція з питань захисту прав споживачів, Пенсійний фонд, Держслужба молоді та спорту, і Держагентство з питань науки, інновацій та інформації.

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До міністерств c найменшим рівнем довіри українці віднесли Мінсоцполітики, МОЗ, МВС, Мінекології та Мінагрополітики. Неефективними серед держслужб, на думку учасників опитування, стали виконавча, податкова та санітарно-епідеміологічна служби.

Слід також зазначити, що понад 51% українців не довіряють жодному міністерству. При цьому загальна частка недовіри до держслужб склала майже 49%.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов поясноє, чому найбільше довіряють саме колишньому МНС, а нині Держслужбі з надзвичайних ситуацій. «Вона представлена пожежниками і рятувальниками. А на кого ще сподіватися при виникненні непередбачуваних ситуацій, як не на них. Те ж можна сказати про Держінспекцію з питань захисту прав споживачів. Вона для українців служить опорною точкою у вирішенні проблем з неякісною продукцією. Як наслідок - у більшості випадків якість продукції на внутрішньому ринку України відповідає очікуванням споживача», - сказав він.

На думку Карасьова, низькі оцінки діяльності МОЗ і МВС, пов'язані в першу чергу з тим, що представники цих міністерств постійно знаходяться в центрі корупційних скандалів. У той же час, високий відсоток недовіри міністерствам і відомствам в цілому експерт пов'язує з загальною недовірою до держави як такої.