За фактом підробки правок до Податкового кодексу завели кримінальну справу

Прокуратурою міста Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, викладені у заяві народного депутата Оксани Продан щодо внесення поправок до тексту законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків» та можливої підробки порівняльних таблиць.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.351 (Створення штучних перешкод у роботі народних депутатів, надання їм завідомо неправдивої інформації) та за ч. 3 ст.358 (Підроблення офіційного документа), повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва.

Матеріали провадження скеровані до столичного слідчого управління міліції для подальшого розслідування.

Правоохоронці слідчим шляхом перевірять інформацію, викладену у заяві народного депутата. У ході слідства будуть призначені та проведені судові експертизи (у тому числі почеркознавча).

За наслідками розслідування буде встановлено, чи були допущені порушення законодавства України при винесенні на голосування до Верховної Ради проекту закону № 2054а.

На тему: В опозиції заявляють, що не мають стосунку до правок до Податкового кодексу

Як відомо, 24 жовтня до розгляду у другому читанні ВР було внесено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків», реєстр №2054а із поправками, які викликали суперечки між народними обранцями.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, 24 жовтня опозиція заблокувала трибуну ВР через поправку, яка передбачає, що особи, які мають посвідку на проживання в іншій країні, вважаються такими, що не проживають в Україні.

«У разі, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона вважається такою, що не проживає в Україні», - наголошується у поправці депутата Ігоря Бриченка і в остаточній редакції прийнятого Верховною Радою закону.

Таким чином, лідер "УДАРу" Віталій Кличко фактично позбавляється права брати участь у президентській кампанії 2015 року, оскільки у переліку вимог до кандидата у Президенти є пункт про проживання в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.

Пізніше народний депутат від “Батьківщини” Бриченко заявив, що не має відношення до поправки до Податкового кодексу, через яку у Верховній Раді виникло протистояння.

“Я ще раз кажу, що до закону 2045 і поправок, які там позначені іменем Бриченка, народного депутата України, я не маю ніякого відношення”, - заявив він.

У свою чергу, голова ВР Володимир Рибак зазначив, що Бриченко 16 жовтня двома окремими листами вніс 31 поправку до відповідного законопроекту. Цей законопроект, нагадав Рибак, було ухвалено Верховною Радою у першому читанні ще 8 жовтня. “Поправки №36 і №37, які містяться у порівняльній таблиці до другого читання, були запропоновані народним депутатом Бриченком першим листом до ст. 183 Податкового кодексу України. А другим листом - до ст. 70 і ст. 170”, - сказав Рибак.

Він додав, що профільним комітетом при підготовці порівняльної таблиці до другого читання цього законопроекту були враховані пропозиції до ст. 70 і ст. 170, викладені Бриченком в другому листі.

Водночас, за словами Рибака, за розпорядженням голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики підготовка цього законопроекту була доручена групі народних депутатів на чолі із народним депутатом від «УДАРу» Оксаною Продан.

Рибак заявив, що робоча група жодного разу не порушувала питання щодо окремого розгляду цих поправок.