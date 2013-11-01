У грудні в Україну прилетить держсекретар США – посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол США Джеффрі Пайєтт повідомив на церемонії підписання Меморандуму про взаєморозуміння та запровадження освітньої програми імені Фулбрайта у галузі науки і техніки.

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За словами посла, цей візит означатиме сигнал США про підтримку України на її шляху модернізації та реформування.