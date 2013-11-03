Дипломат звинуватив Росію у порушенні Договору про дружбу з Україною (відео)

Про це в ефірі 5 каналу заявив дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посланник України 1 класу, Данило Лубківський.

За його словами, Росія перебирає контракти на поставки військової техніки, а також веде переговори з організацією Азійсько-Тихоокеанського співробітництва зі створення зони вільної торгівлі, що в свою чергу може завдати шкоди економічним інтересам України.

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"Глазьєв посилається на статтю 13 договору про дружбу і співробітництво між Україною та Росією, ратифіковану в 1998 році. В цій статті йде мова про "потенційну економічну шкоду". Так ось, за такою логікою, Україна також могла б мати претензії до Росії, умовно через те, що Росія перебирає контракти, скажімо, на військову техніку, (...) туркменський газ. Або Росія веде переговориз організацією Азійсько-Тихоокеанського співробітництва зі створення зони вільної торгівлі. Ми ж можемо так само сказати: Панове, це несе потенційну шкоду Україні",- заявив Лубківський.

"Але забувають про ще одну статтю цього договору (ст.3*,- ред), де обидві держави мають суверенне право визначати долю, а крім того - вони уникатимуть економічного тиску і шантажу",- сказав дипломат.