Світовий конгрес українців закликає ЄС підтримати Україну на шляху до асоціації

Світовий конгрес українців разом з українськими громадами діаспори із 40 країн закликав провідників Європейського Союзу підтримати підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною під час Третього саміту Східного партнерства 28-29 листопада 2013 р. у Вільнюсі.

Як повідомляє сайт Конгресу, у листі, який підписали президент СКУ Євген Чолій та голови складових організацій СКУ, відзначається, що цей саміт стане визначним історичним моментом у відносинах Європи з країнами Східного партнерства та остаточним тестом для політики Східного партнерства ЄС, зокрема тому, що на цьому заході планується підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

Читайте також: Асоціація з Україною - наймасштабніша угода ЄС з країною, яка не є в Євросоюзі

Як йдеться у листі, ця угода «дає унікальну можливість для європейської інтеграції інтелектуального капіталу, індустрії, ринку і природних ресурсів України. Гармонійна всесвітня інтеграція 20 мільйонів українців діаспори та їхній цінний внесок у розвиток різних держав, у тому числі й членів ЄС, є переконливим показником величезних потенційних переваг євроінтеграції України до ЄС».

Однак, зазначають в СКУ, «зараз ця перспектива перебуває під загрозою через потужні сили в Україні та за її межами, які мають намір перешкодити євроінтеграції України та спрямувати Україну до Митного союзу і Євразійського економічного союзу».

В СКУ зауважують, що у своїй резолюції від 12 вересня 2013 р. Європейський парламент наголосив, що ЄС слід виконати свої зобов’язання та в дусі солідарності з країнами Східного партнерства, включно з Україною, втрутитися і захистити їх від відкритого, тривожного та зростаючого тиску Росії на них.

“Підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною є найбільш ефективною практичною дією, яку б ЄС міг зробити, щоб підтримати Україну як державу-партнера в цей критичний час, – заявив президент СКУ Чолій. – Це б також підтвердило європейський характер населення України та дало потужний стимул до демократії і соціального прогресу в Україні, стало важливим кроком у подальшій модернізації і європеїзації України та сприяло регіональній безпеці, стабільності і добробуту”.

Довідка УНІАН. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 33 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р. як неприбуткова організація, у 2003 р. СКУ був визнаний як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй.