На цьому тижні Рада займеться пільгами нардепів і скасуванням пенсійної реформи

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 317 із 400 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Порядком денним передбачається розгляд питань, які пропонувалися під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, 21 жовтня.

Водночас, за наполяганням фракцій “Свобода”, “Батьківщина” “УДАР” та КПУ до порядку денного на поточний тиждень включено законопроект про ліквідацію приватних монополій, автором якого є Олег Тягнибок, а також ряд законопроектів, які стосуються пенсійного забезпечення, деякими з яких пропонується скасувати пенсійну реформу.

Також включено до порядку денного законопроект про спрощення процедури державної реєстрації суб'єктів малого підприємництва, а також про ставку ввізного мита на насіння деяких видів олійних культур.

Крім того, до порядку денного включено ряд законопроектів, які стосуються скасування пільг народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 22 жовтня, народні депутати після низки спроб так і не змогли ухвалити рішення про затвердження розкладу засідань ВР на 22 - 25 жовтня.