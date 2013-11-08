Екс-депутат: Тимошенко скоїла багато злочинів, але її вина по-справжньому не доведена

Таку думку політик висловив в ефірі телеканалу ТВі, пише Gazeta.ua.

"Я особисто вважаю, що Юлія Тимошенко робила багато злочинів. Я вірю, що вона зав'язана у брудних грошах Лазаренка і багатьох інших речах", - зазначив Чорновіл.

Разом з тим, на його переконання, більшість звинувачень щодо неї юридично безграмотна.

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"Більше того, вона не була засуджена тим, що можна назвати судом. Те, що проводив суддя Кірєєв – це фарс, а не суд", - додав екс-нардеп.

"Тимошенко – це людина, яку я підозрюю в злочинах, але яку я повинен, за принципом презумпції невинності, вважати такою, чия вина ніколи й ніким не була доведена", – пояснив Чорновіл.

Нагадаємо, 11 жовтня 2011 року Печерський суд Києва у "газовій" справі засудив Юлію Тимошенко до семи років в'язниці, позбавив права обіймати державні посади протягом трьох років після відбуття покарання, а також зобов'язав відшкодувати Нафтогазу України завдані збитки.