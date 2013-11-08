ЦВК зареєструвала кандидатом Поплавського і скасувала реєстрацію "двійника" Кармазіна

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати Юрія Кармазіна (1982 року народження), який мав намір балотуватися в одномандатному виборчому окрузі №94 у порядку самовисування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ЦВК прийняла на сьогоднішньому засіданні на підставі заяви Кармазіна про відмову балотуватись.

В цьому ж окрузі Центральна виборча комісія раніше зареєструвала Юрія Кармазіна – колишнього народного депутата, голову Партії захисників Вітчизни (1957 року народження).

Окрім того, ЦВК на сьогоднішньому засіданні зареєструвала ще 30 кандидатів у народні депутати на повторних виборах у п’яти округах 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, у 94-му окрузі зареєстровано 16 кандидатів, у 132-му - 1 кандидат, у 194-му - 4 кандидати, серед них ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський (самовисуванець).

У 197-му виборчому окрузі ЦВК зареєструвала 3 кандидатів, а у 223-му - 6 кандидатів.

Таким чином, станом на сьогодні кандидатами у народні депутати на повторних виборах зареєстровано 169 кандидатів. Зокрема, в окрузі № 94 – 73 кандидати, в окрузі № 132 - 8, в окрузі № 194 - 16, в окрузі № 197 - 11 і в окрузі № 223 – 61 кандидат у депутати.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

ЦВК оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу з повторних виборів до парламенту у п’яти округах.

Подача документів до ЦВК завершилася 4 листопада, а 19 листопада ЦВК завершить розгляд питання про реєстрацію кандидатів.