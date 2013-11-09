Тимошенко погодиться на будь-яку пропозицію від ЄС, "якою б важкою вона не була"

Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко готова прийняти будь-яку пропозицію місії Кокса-Кваснєвського, хоч би якою важкою вона для неї була, заради підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це екс-прем’єр написала у листі до учасників Конґресу Українців Канади, який проходить у Торонто 8-10 листопада, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Тимошенко наголосила, що не ставить перед місією Європарламенту Пета Кокса і Олександра Квасневського умов. «Тому ще раз наголошую: я ніколи не ставила і не буду ставити перед місією президентів Кокса-Кваснєвського жодних умов або вимог стосовно моєї долі. І я прийму будь-яку пропозицію з їхнього боку, якою б важкою для мене вона не була, заради підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом на Саміті Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада ц.р», - написала Тимошенко.

Вона зазначила, що щиро радіє «успіхам нашого цвіту, який по всьому світу, а надто у Канаді, - будує, творить, здійснює величні прориви та сміливі відкриття в усіх царинах людської діяльності». Тимошенко подякувала українцям Канади за «безкорисну любов до землі, з якої вирушили свого часу за океан ваші діди й батьки, за яку болить ваша українська душа, яку ви хочете бачити вільною, гордою та заможною». «У 1991 році ви першими поміж усіх розвинутих демократичних країн домоглися визнання незалежності Української держави. І нині ви, говорячи словами Святого Письма, стоїте у проломі за землю цю, за її народ, за її будучність. Україна це добре знає і високо цінує», - підкреслила Тимошенко і додала: «Сьогодні Україна знову потребує вашої підтримки, підтримки усього світового українства, підтримки кожного, хто прагне утвердження свободи й демократії на нашій планеті».

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За її словами, «гострота боротьби, яка розгорнулася в ці дні навколо підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, свідчить про те, наскільки доленосним для українців є це питання, наскільки високими є ставки і якими відповідальними мають бути рішення».

Тимошенко наголосила, що цілковито усвідомлює власну відповідальність. «Хочу, щоби мене почули всі, хто ще не почув: майбутнє України незмірно важливіше за будь-які амбіції і політичну метушню. Історія ніколи не пробачить зриву підписання Угоди про асоціацію тим, хто мав зробити для цього все можливе і навіть неможливе», - написала вона і додала: «Ми вже через три тижні можемо отримати квиток у майбутнє, про яке мріяли і за яке боролися покоління українців, або будемо чекати на нього ще три століття».

*** У Торонто проходить XXIV Трирічний Конґрес Українців Канади, гостями якого є прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер, лідери всіх ключових політичних партій, високопосадові представники уряду та парламенту Канади.