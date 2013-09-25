Місія Європарламенту чекає рішення Януковича у справі Тимошенко - Кокс

Про це повідомляє сайт Тимошенко.

"Ми маємо кілька пропозицій виходу з цієї ситуації. Не раз і не двічі надавали їх українським партнерам. І нині очікуємо на рішення Президента Януковича", - сказав Кокс в інтерв'ю телеканалу ТВі.

Він підкреслив, що майбутні два тижні будуть визначальними для підготовки висновків щодо виконання Україною критеріїв Європейського Союзу, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

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"Ми представимо нашу доповідь у середині жовтня. Через тиждень у Європарламенті буде голосування. Депутати ухвалять рішення щодо того, як Україна впоралася з проблемою вибіркового правосуддя і чи готова до Угоди про асоціацію. Того ж тижня на нараду зберуться міністри закордонних справ усіх 28 країн-членів Євросоюзу, вони також винесуть свій вердикт, тому наступні два тижні дуже важливі", - наголосив він.

Кокс додав, що Україна, ухваливши частину необхідних законів, уже досягла значного прогресу. "Наша місія вітає ці рішення, як і те, що справа, нарешті, зрушила з мертвої точки, хоча ми досі маємо важливі справи, які треба вирішити, і продовжуємо напружено працювати у справі пані Тимошенко", - зауважив представник місії Європейського парламенту.

За словами Кокса, він не розголошуватиме зміст доповіді за жодних обставин, оскільки першим її має почути Європарламент. «Документ не буде дуже довгим, ми викладемо тільки факти – що ми бачили у в'язниці, про що дізналися, чи зауважили порушення закону і основних прав людини. Доповідь скаже сама за себе, але ми ще не маємо висновків. Або ми скажемо, що повністю успішно завершили свою місію, або визнаємо, що вона тільки частково виконана і частково не виконана", - сказав Кокс.

Екс-керівник Європарламенту додав, що від доповіді місії залежить доля угоди про асоціацію України з ЄС. "Ми дуже добре усвідомлюємо ту відповідальність, яку на нас покладено, і що саме від нашої доповіді залежить так багато. Але особливо добре ми усвідомлюємо ті можливості змін в Україні, які відкрилися перед нами", - наголосив він.

Кокс зазначив, що якщо порівнювати з початком роботи місії в Україні, то зараз можна говорити про відчутний прогрес, досягнутий за 20 місяців, й особливо за останні сім тижнів. «Ми майже досягли фінішу і докладемо всіх зусиль, щоб наша місія стала успішною, щоб ми могли написати позитивну доповідь і нарешті побачити підпис під Угодою про асоціацію", - додав Кокс.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у Нью-Йорку заявив журналістам, що питання Тимошенко вирішуватиметься після звіту місії Кокса-Квасневського 21 жовтня.

Президент зауважив, що позиція України щодо "питання Тимошенко" залишається незмінною. "Зараз працює місія (Кокса-Квасневського), вона дуже важлива, тому що раніше складалося таке враження, що ми не бажаємо чогось робити, сьогодні є спільна точка зору по багатьом питанням, але якою вона буде - буде відомо коли будуть підводитися підсумки цієї місії", - сказав Янукович.

Він не виключив, що звіт місії Кокса-Квасневського буде озвучено 21 жовтня на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. "І тоді все стане на свої місця", - наголосив Янукович.