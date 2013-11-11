"Регіонали" не хочуть враховувати лікування за кордоном у термін ув'язнення

"Регіонали” пропонують винести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо лікування засуджених за кордоном, де передбачатиметься, що термін лікування не враховується у термін відбування покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, така пропозиція була висловлена представниками фракції Партії регіонів під час засідання робочої групи, яка має підготувати законопроект щодо лікування засуджених, зокрема, екс-прем’єра Юлії Тимошенко, за кордоном.

Зокрема, народний депутат від ПР Віталій Журавський вважає, що необхідно передбачити норму про те, що під час лікування за кордоном призупиняється термін відбування покарання. При цьому після лікування за кордоном ув'язнений має повернутися до України для відбування покарання.

В той же час народний депутат від ПР Інна Богословська запропонувала передбачити норму, що після лікування за кордоном суд може ухвалити стосовно засудженого рішення про достроково-умовне звільнення.

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Також Журавський запропонував направляти ув'язнених на лікування за кордон лише до тих країн, з якими є правова угода. Він також запропонував, щоб ув'язнений на суді гарантував, що після проходження лікування за кордоном він повертається до України для відбування покарання. Також, за його словами, має бути передбачено відшкодування матеріальних збитків, які були нанесені засудженим.

Крім того, Журавський наполягає на тому, щоб була передбачена відповідальність, якщо людина за кордоном все-таки не приступила до лікування або відмовляється від лікування, а також якщо вона пролікувалася, але не повернулася в Україну.

Народний депутат від ПР Володимир Олійник на засіданні робочої групи пропонував, щоб запросити на засідання цієї групи представників уряду, котрі б поінформували, чому Європейський суд не задовольнив клопотання Тимошенко з приводу того, що їй не надається необхідне лікування в Україні.