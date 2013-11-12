На суд у справі Власенка не пустили журналістів

Печерський районний суд Києва розглядає подання прокуратури про обрання Сергію Власенку запобіжного заходу за відсутності журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, до зали засідань, де слухається справа, не допущено навіть представників ЗМІ, які не мають при собі фото- та відеотехніки.

Наразі у судовому засіданні оголошено 10-хвилинну перерву на прохання Власенка та його захисту з метою ознайомитись з матеріалами подання.

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Судовий процес веде суддя Світлана Волкова.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і надали повідомлення про підозру у неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Наталії Окунської.

Прес-секретар генпрокурора Маргарита Валькова заявила, що слідчий Головного слідчого управління Генпрокуратури проситиме суд обрати для Власенка запобіжний захід у вигляді грошової застави у справі про завдання ним тілесних ушкоджень колишній дружині.