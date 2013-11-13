Кабмін дозволив не закачувати до ПСГ 50% газу українського видобутку

Як передає кореспондент УНІАН, про скасування дії відповідного розпорядження на сьогоднішньому засіданні Кабміну повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

"Сьогодні таке розпорядження було скасоване", - сказав Ставицький.

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Як повідомляв УНІАН, рішення про закачування 50% газу, який видобувають українські газодобувні компанії в період з 1 липня по 15 жовтня, до підземних сховищ було прийнято Кабміном у середині червня.

На сьогодні до ПСГ України закачано близько 18 млрд кубометрів газу.