Кабмін дозволив не закачувати до ПСГ 50% газу українського видобутку
15:15, 13 листопада 2013Політика
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Кабінет міністрів скасував рішення про обов'язкове закачування до підземних сховищ газу (ПСГ) 50% газу, видобутого українськими газодобувними компаніями у період з 1 липня по 15 жовтня.
До ПСГ України закачано близько 18 млрд кубометрів газу / Фото : Газпром
Як передає кореспондент УНІАН, про скасування дії відповідного розпорядження на сьогоднішньому засіданні Кабміну повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.
"Сьогодні таке розпорядження було скасоване", - сказав Ставицький.
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Як повідомляв УНІАН, рішення про закачування 50% газу, який видобувають українські газодобувні компанії в період з 1 липня по 15 жовтня, до підземних сховищ було прийнято Кабміном у середині червня.
На сьогодні до ПСГ України закачано близько 18 млрд кубометрів газу.
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