Кабмін дозволив не закачувати до ПСГ 50% газу українського видобутку

15:15, 13 листопада 2013
Політика
564 0

Кабінет міністрів скасував рішення про обов'язкове закачування до підземних сховищ газу (ПСГ) 50% газу, видобутого українськими газодобувними компаніями у період з 1 липня по 15 жовтня.

газ / Фото : Газпром

Як передає кореспондент УНІАН, про скасування дії відповідного розпорядження на сьогоднішньому засіданні Кабміну повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

"Сьогодні таке розпорядження було скасоване", - сказав Ставицький.

Читайте також: Призупинення закупівель у «Газпрому» не вплине на транзит - Ставицький

Як повідомляв УНІАН, рішення про закачування 50% газу, який видобувають українські газодобувні компанії в період з 1 липня по 15 жовтня, до підземних сховищ було прийнято Кабміном у середині червня.

На сьогодні до ПСГ України закачано близько 18 млрд кубометрів газу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter