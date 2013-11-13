Місія Кокса-Квасьнєвського: Ще зарано говорити, чи виконала Україна всі умови ЄС

Про це йдеться в заяві, розповсюдженій після їхнього проміжного звіту на Конференції президентів у Брюсселі, пише Українська правда.

Кокс та Квасьнєвський наголосили на хронічній нестачі взаємодовіри між владою та опозицією у Верховній Раді, що може погано відбитися на кінцевому результаті.

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"У зв'язку з майбутньою Радою Евросоюзу з питань закордонних справ,що відбудеться 18 листопада 2013 року, ми вважаємо, що зараз зарано робити висновки щодо того, виконані умови чи ні", - сказано у документі.

Кокс та Квасьнєвський вважають, що питання, які ще потрібно вирішити Україні, можна розв'язати у той чи інший спосіб, але для цього потрібна політична воля.

"На найближчому тижні потрібно знайти політичну волю, діяти та виконувати", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глави місії Європарламенту Кокс та Квасневський доповідала конференції президентів Європарламенту у Брюсселі результати їхньої місії в України. Після чого було ухвалено рішення про продовження роботи місії Кокса-Квасневського до вільнюського саміту.

Верховна Рада сьогодні, 13 листопада, не змогла ухвалити низку законів, як того вимагав ЄС як передумову для підписання Угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада.