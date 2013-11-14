ПР і опозиція звинувачують один одного у маніпуляціях щодо законопроекту по Тимошенко

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник вважає, що робоча група з підготовки законопроекту щодо можливості лікування засуджених за кордоном, сьогодні оголосила перерву у своїй роботі до понеділка через політизацію опозиційними політиками нібито невчасного повідомлення членів групи про засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олійник сказав у коментарі журналістам.

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“Це маніпуляції”, - зазначив він.

Депутат висловив здивування з приводу заяв окремих членів групи щодо того, що вчора їх нібито не повідомили про сьогоднішнє засідання.

За словами Олійника, секретаріат Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності навіть отримав відповіді з подяками за надіслані повідомлення щодо проведення сьогоднішнього засідання.

Стосовно відсутності на засіданні народного депутата від Партії регіонів Дмитра Шпенова, Олійник пояснив, що цей депутат заздалегідь повідомив його, що працює сьогодні на засіданні круглого столу, присвяченому вдосконаленню виборчого законодавства.

Своєю чергою голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від “Батьківщини” Андрій Кожемякін припустив, що робоча група може зібратися ще сьогодні, завтра чи післязавтра.

“Неявка сьогодні членів комітету, групи від Партії регіонів і позафракційного — це якраз пов'язано з цією ситуацією, в яку вони потрапили, вони не знають сьогодні, що робити. Можливо, їм команда раніше ще не дійде, ніж вони проголосували (щодо перерви у роботі групи до 16.00 18 листопада — УНІАН), збирати робочу групу”, - сказав Кожем’якін у коментарі журналістам.

Водночас, у коментарі журналістам народний депутат Ірина Луценко висловила думку, що Шпенов і депутат від КПУ Сергій Гордієнко, позафракційний Ігор Єремеєв навмисно не прийшли сьогодні на засідання групи, аби “штучно не створити консенсус, про який вони (представники провладних фракцій — УНІАН) говорять — 100% голосування усіх членів групи”.

“Це переноситься на четверту годину понеділка для того, щоб ці люди прийшли, заявили, що їм не подобається таке голосування, такий законопроект, тому ми вимагаємо переголосування. Це ймовірний сценарій, в який продовжує Партія регіонів грати для того, щоб не вирішити питання про вивезення хворих за кордон на лікування, зокрема, і Юлію Тимошенко, - сказала Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, у роботі групи з підготовки законопроекту щодо лікування засуджених за кордоном було оголошено перерву до 16.00 18 листопада.

Члени групи від опозиції та влади не змогли досягнути згоди щодо роботи над законопроектом.

Крім того, депутати від опозиції висловили обурення з приводу того, що їх заздалегідь не повідомили про сьогоднішнє засідання робочої групи.

Також перепалка між депутатами від влади й опозиції виникла через те, що на засіданні були відсутні четверо членів робочої групи: Андрій Міщенко (ВО “Свобода”), Дмитро Шпенов (Партія регіонів), Ігор Єремеєв (позафракційний) та Сергій Гордієнко (КПУ).