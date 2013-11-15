Кучма: Неприпустимо ставити долю України в залежність від однієї особи

“За великим рахунком, не можна майбутнє 46-мільйонної країни ставити в залежність від однієї особи. З цього треба виходити всім і вся”, - сказав Кучма.

На його переконання, у стратегічній перспективі співпраця України та Європейського Союзу є надзвичайно важливою. Кучма також зазначив, що якщо євроінтеграційний шлях України був обраний пріоритетним, його потрібно дотримуватися, незважаючи на політичні та економічні втрати.

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“Якщо країна та еліта обрали шлях стратегічний, то його треба дотримуватись, незважаючи на втрати — і політичні, і економічні”, - сказав Кучма.

За його словами, щодо питання Тимошенко в Україні є великі розбіжності.

Кучма також зазначив, що має певні сумніви щодо того, чи буде Угоду про асоціацію підписано у Вільнюсі.

“Якби це було 10 днів назад, я би сказав однозначно, що ми у Вільнюсі підписуємо угоду. А сьогодні в мене такого переконання немає”, - підсумував Кучма.