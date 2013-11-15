Пилипишин порушив свою обіцянку і подався на вибори

Віктор Пилипишин подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації його кандидатом у народні депутати на повторних виборах 15 грудня у 223-му окрузі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

“Він подав документи вчора пізно ввечері”, - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК минулого року визнала неможливим встановлення достовірних результатів голосування на парламентських виборах у 223-му окрузі.

У цьому окрузі восени 2012 року за перемогу боролися представник ВО «Свобода» Юрій Левченко та екс-голова Шевченківського району Києва Віктор Пилипишин.

Левченко заявляв, що, згідно з первинними протоколами ДВК, він випереджав свого суперника Пилипишина більш як на 900 голосів.

Однак під час перерахунку голосів виявилося, що бюлетені за Левченка були зіпсовані, визнані недійсними, і таким чином Пилипишин випередив суперника. На сайті ЦВК саме Пилипишин був оголошений переможцем.

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Повторні вибори до ВР в окрузі №223 призначено на 15 грудня 2013 року.

Станом на 13 листопада ЦВК вже зареєструвала 177 кандидатів у народні депутати на повторних виборах 15 грудня. З них у 223-му виборчому окрузі - 65.

14 листопада закінчився визначений законом термін, коли можна подавати документи для реєстрації кандидатом у народні депутати в п'яти одномандатних округах.

Довідка. Як відомо, Пилипишина судять за рішення прийняті ним на посаді глави Шевченківської рай адміністрації Києва.

Він звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, які заподіяли збитки громаді на суму понад 15 мільйонів гривень, а саме - в незаконних діях щодо відчуження нерухомого майна.

Раніше екс-кандидат у депутати по 223 округу на виборах 2012 року заявив, що піде на перевибори тільки після рішення суду.

"Я офіційно заявляю, що не скористаюся своїм правом бути обраним 15 грудня, якщо не одержу слушне рішення суду. Залишилося кілька днів", - писав тоді Пилипишин.

Між тим рішення суду досі немає, а наступне засідання має відбутися сьогодні о 14:30.