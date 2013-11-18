Глава МЗС Німеччини: Україна має розуміти, що час біжить, і він спливає
12:27, 18 листопада 2013Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле заявляє, що Німеччина прагне орієнтованої на Європу України, і підтверджує готовність його країни прийняти на лікування екс-прем'єра Юлію Тимошенко.
Гідо Вестервелле розповів, яку Україну хоче бачити Німеччина / Фото : europressa.com
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це глава МЗС Німеччини заявив на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке обговорює підготовку до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.
"Ми би хотіли, щоб Україна була зорієнтована на Європу. Але для цього мають бути виконані певні умови", - сказав глава німецької дипломатії.
"Це термінове звернення до України діяти якнайшвидше. Час біжить і він вибігає. Всі в Україні мають бути свідомі цього", - наголосив глава МЗС Німеччини.
Вестервелле підтвердив, що Німеччина готова прийняти на лікування Тимошенко, яка нині перебуває в лікарні "Укрзалізниці" у Харкові.
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