Глава МЗС Німеччини: Україна має розуміти, що час біжить, і він спливає

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це глава МЗС Німеччини заявив на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке обговорює підготовку до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.

"Ми би хотіли, щоб Україна була зорієнтована на Європу. Але для цього мають бути виконані певні умови", - сказав глава німецької дипломатії.

"Це термінове звернення до України діяти якнайшвидше. Час біжить і він вибігає. Всі в Україні мають бути свідомі цього", - наголосив глава МЗС Німеччини.

Вестервелле підтвердив, що Німеччина готова прийняти на лікування Тимошенко, яка нині перебуває в лікарні "Укрзалізниці" у Харкові.