Зранку ворожі безпілотники атакували столицю.

Вранці російські дрони атакували Київ, працювала ППО, уламки дронів упали у декількох районах столиці, зокрема, на території освітніх закладів.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Подільському районі падіння уламків БпЛА на складську будівлю.

Пізніше він повідомив, що у Святошинському районі уламки впали на територію навчального закладу, пожежі не виникло.

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За іншою адресою у цьому ж районі теж відбулось падіння уламків БпЛА на територію ще одного навчального закладу.

Російські атаки - останні новини

21 листопада росіяни вдарили по Димеру Київської області, повністю зруйнувавши під'їзд. Наразі відомо вже про 12 загиблих, під завалами ще перебувають люди. Водночас вдалося деблокувати живими 7-річного хлопчика та літню жінку.

Також увечері 21 листопада російські окупанти атакували супермаркет у Вишневому під Києвом. Двоє людей загинули, вісім поранені.

Напередодні, 20 листопада, росіяни пошкодили балістикою три мости у столиці: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний.

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