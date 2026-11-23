Вранці російські дрони атакували Київ, працювала ППО, уламки дронів упали у декількох районах столиці, зокрема, на території освітніх закладів.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Подільському районі падіння уламків БпЛА на складську будівлю.
Пізніше він повідомив, що у Святошинському районі уламки впали на територію навчального закладу, пожежі не виникло.
За іншою адресою у цьому ж районі теж відбулось падіння уламків БпЛА на територію ще одного навчального закладу.
Російські атаки - останні новини
21 листопада росіяни вдарили по Димеру Київської області, повністю зруйнувавши під'їзд. Наразі відомо вже про 12 загиблих, під завалами ще перебувають люди. Водночас вдалося деблокувати живими 7-річного хлопчика та літню жінку.
Також увечері 21 листопада російські окупанти атакували супермаркет у Вишневому під Києвом. Двоє людей загинули, вісім поранені.
Напередодні, 20 листопада, росіяни пошкодили балістикою три мости у столиці: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний.