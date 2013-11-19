У ПР не розуміють, чому Яценюк так радіє резолюції США щодо України

Україна витримає тиск США, ЄС і Росії, на відміну від опозиції, яка готова здати національні інтереси за першою вимогою з-за кордону. Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко, коментуючи заяву Арсенія Яценюка про нібито можливість санкцій, які передбачає остання резолюція сенату США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

«Арсеній Яценюк так зрадів, що сенат прийняв нову резолюцію проти України, що мало не вистрибнув зі штанів. Але правда полягає в іншому: резолюція сенату США не містить навіть натяку на санкції стосовно України і наших громадян, як стверджує Арсеній Яценюк. Йому варто краще вивчати матеріальну частину і працювати з першоджерелами, щоб не потрапляти в такі дурні ситуації надалі. Арсеній Яценюк виглядає як недоучка, над яким посміюються навіть автори резолюції, адже вони не закладали ідею санкцій проти України ні в проект резолюції, ні в її фінальний варіант. Ця резолюція не має обов'язкової сили», - зазначив народний депутат.

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«Тому, коментар Арсенія Яценюка про вигадані ним санкції виглядає смішним і недоречним. Арсеній Яценюк сміливий «руками США» вводити санкції, а от сказати слово критики на адресу США або ЄС у нього духу не вистачить», - сказав він.

«Україна витримає тиск із будь-якого боку – США, ЄС чи Росії. Адже ми захищаємо національні інтереси і шукаємо краще рішення для наших громадян. Ми думаємо в першу чергу про робочі місця для наших громадян, а не про геополітику. І саме цим ми відрізняємося від опозиції. Адже саме Юлія Тимошенко пішла на поводу в ЄС і Володимира Путіна, коли підписала кабальну газову угоду з РФ. Тоді вона думала тільки про свою долю, а не про національні інтереси й інтереси наших громадян, за що відбуває законне покарання», – звернув увагу Вадим Колесніченко.