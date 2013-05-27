Радник Президента: Співпраця з Митним союзом не перешкоджає євроінтеграції

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Цей курс для нас залишається стратегічним. А враховуючи те, що і Україна, і країни Митного союзу зацікавлені у співпраці з іншими країнами, з третіми країнами, з іншими об’єднаннями, то зрозуміло, що відповідний процес у відповідних рамках не має створювати перешкоди і проблеми», - сказав Гончарук під час брифінгу .

Він, зокрема, підтвердив, що підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом залишається незмінною метою України.

«Таким чином, певні події, які відбудуться, як ми сподіваємося, найближчим часом, а саме - укладання Меморандуму про поглиблення співпраці України і Митного союзу, ніяким чином не створять перешкод для нашого подальшого поступового розвитку співпраці з країнами Європейського Союзу», - підкреслив радник Президента України.