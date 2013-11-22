Кокс і Квасневський сьогодні проведуть зустріч з Тимошенко
08:49, 22 листопада 2013Політика
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Пет Кокс і Олександр Квасневський сьогодні в харківській лікарні проведуть зустріч з Тимошенко
Квасневський та Кокс зустрінуться з Тимошенко
Керівники Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс та Олександр Квасневський сьогодні, 22 листопада, у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові проведуть зустріч із екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.
Про це УНІАН повідомилиу Харківській обласній організації ВО «Батьківщина».
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Очікується, що Кокс і Квасневський прибудуть до медзакладу близько 11.30.
Поки що невідомо, чи планують керівники місії спілкуватися з журналістами після проведення зустрічі Тимошенко.
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