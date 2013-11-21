Кокс і Квасневський перенесли свій візит до Тимошенко на завтра

Керівники моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс та Олександр Квасневський перенесли на завтра візит до ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, де перебуває екс-прем'єр Юлія Тимошенко.

Як повідомила УНІАН прес-секретар харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Юлія Германова, очікується, що Кокс та Квасневський прибудуть до харківську лікарню у п’ятницю, 22 листопада, близько 11.30.

За попередньою інформацією, перенесення візиту пов'язане з тим, що керівники моніторингової місії не змогли вилетіти на літаку з Києва до Харкова.

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Джерело у правоохоронних органах УНІАН також підтвердило, що візит Кокса і Квасневського не відбудеться.

Працівники ДАІ, автобус із працівниками спецпідрозділу “Беркут” та частина працівників міліції, які чергували поруч із ЦКЛ “Укрзалізниці”, залишили місце чергування.

Перед прохідною лікарні залишаються близько 15 прихильників Тимошенко та журналісти.