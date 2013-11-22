Сьогодні дев'ята річниця Майдану

Протести були викликані тим, що ЦВК оголосила попередні результати президентських виборів, згідно з якими переміг суперник Ющенка - тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович.

Згодом Верховний суд України скасував постанову ЦВК про результати виборів і зобов'язав її знову провести повторний тур голосування.

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Протестувальникам вдалося змусити владу дочекатися рішення ВСУ і на підставі його рішення про визнання результатів голосування у другому турі сфальсифікованими, повторно провести другий тур голосування на президентських виборах.

У результаті переголосування другого туру перемогу здобув Віктор Ющенко.

Ющенка підтримали, переважно, західні і центральні області України (включаючи Київ), в той час як Януковича - переважно, східні і південні області.

Ще недавно свято відзначалося на державному рівні, як День свободи. Свято було затверджено указом Президента в 2005 р.

У грудні 2011 року Президент України Віктор Янукович скасував святкування Дня свободи, об'єднавши його з Днем соборності. День соборності та свободи тепер відзначається 22 січня.