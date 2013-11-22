Єфремов вважає, що вже не варто поспішати з вирішенням питання Тимошенко

11:42, 22 листопада 2013
Політика
721 0

Єфремов не бачить доцільності в засіданнях робочої групи з підготовки законопроекту про лікування ув’язнених за кордоном.

Єфремов не

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Відповідаючи на питання, чи доцільно проводити зараз засідання робочої групи, він відповів: «На сьогоднішній день - ні».

Він сказав, що до нього підходили колеги по фракції й питали з цього приводу, і він їм відповів: «Сенсу сьогодні прискорювати ці процеси просто не бачу».

Читайте також: У законопроекті про лікування за кордоном повинна бути норма про відшкодування збитків - Єфремов

Він вважає, що немає необхідності «в пожежному порядку форсувати ці питання» (йдеться про законопроект про прокуратуру і про законопроект із приводу лікування ув’язнених за кордоном — УНІАН).

При цьому він зазначив, що питання про лікування за кордоном, «якщо чесно, мене взагалі не цікавить».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter