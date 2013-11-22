Єфремов вважає, що вже не варто поспішати з вирішенням питання Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Відповідаючи на питання, чи доцільно проводити зараз засідання робочої групи, він відповів: «На сьогоднішній день - ні».

Він сказав, що до нього підходили колеги по фракції й питали з цього приводу, і він їм відповів: «Сенсу сьогодні прискорювати ці процеси просто не бачу».

Читайте також: У законопроекті про лікування за кордоном повинна бути норма про відшкодування збитків - Єфремов

Він вважає, що немає необхідності «в пожежному порядку форсувати ці питання» (йдеться про законопроект про прокуратуру і про законопроект із приводу лікування ув’язнених за кордоном — УНІАН).

При цьому він зазначив, що питання про лікування за кордоном, «якщо чесно, мене взагалі не цікавить».