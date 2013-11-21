У законопроекті про лікування за кордоном повинна бути норма про відшкодування збитків - Єфремов
В узгодженому законопроекті про лікування ув'язнених за кордоном, який надасть відповідна робоча група, має бути відображено вимогу про відшкодування завданих збитків
Про це заявив народний депутат України, голова парламентської фракції ПР Олександр Єфремов під час брифінгу в четвер, 21 листопада.
Нардеп зазначив, що в робочій групі, яка напрацьовує узгоджений законопроект про лікування ув'язнених за кордоном, розглядається дуже багато питань, в тому числі - і про відшкодування засудженими завданих збитків.
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«І це абсолютно логічно. Якщо стоїть проблема реабілітації, то є два неодмінні питання: заява людини, яка просить це зробити, і друге - відшкодування збитків, які були завдані», - сказав він.
«Тому, безумовно, якщо прописувати цей закон, то ці вимоги повинні в ньому бути», - підкреслив Єфремов.