У законопроекті про лікування за кордоном повинна бути норма про відшкодування збитків - Єфремов

Про це заявив народний депутат України, голова парламентської фракції ПР Олександр Єфремов під час брифінгу в четвер, 21 листопада.

Нардеп зазначив, що в робочій групі, яка напрацьовує узгоджений законопроект про лікування ув'язнених за кордоном, розглядається дуже багато питань, в тому числі - і про відшкодування засудженими завданих збитків.

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«І це абсолютно логічно. Якщо стоїть проблема реабілітації, то є два неодмінні питання: заява людини, яка просить це зробити, і друге - відшкодування збитків, які були завдані», - сказав він.

«Тому, безумовно, якщо прописувати цей закон, то ці вимоги повинні в ньому бути», - підкреслив Єфремов.