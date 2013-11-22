Ніч на Євромайдані. Фотогалерея

За різними даними, на акції були присутні від 1000 до 1500 мітингувальників, а також співробітники Беркуту, журналісти і політики

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Організатори акції закликають Президента України Віктора Януковича виконати всі умови, які висунув ЄС для підписання Угоди про асоціацію.

Організатори планують продовжувати акцію протягом, щонайменше, трьох днів.

Приводом для акції стало те, що Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами

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Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Сьогодні о 10.00 на Майдані Незалежності під дощем перебувало приблизно 50 осіб