Ніч на Євромайдані. Фотогалерея

12:12, 22 листопада 2013
Політика
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У ніч з 21 на 22 листопада на Майдані Незалежності в Києві тривала акція протесту проти зупинки процесу євроінтеграції

За різними даними, на акції були присутні від 1000 до 1500 мітингувальників, а також співробітники Беркуту, журналісти і політики

Євромайдан: Мітингувальники

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Євромайдан: Беркут
Євромайдан: Мітингувальники

Організатори акції закликають Президента України Віктора Януковича виконати всі умови, які висунув ЄС для підписання Угоди про асоціацію.

Євромайдан: Мітингувальники

Організатори планують продовжувати акцію протягом, щонайменше, трьох днів.

Євромайдан: Мітингувальники
Євромайдан: Мітингувальники та міліція

Приводом для акції стало те, що Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами

Євромайдан: Мітингувальники

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Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Євромайдан: Мітингувальники

Сьогодні о 10.00 на Майдані Незалежності під дощем перебувало приблизно 50 осіб

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