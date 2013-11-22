У Львові студенти оголосили акцію громадської непокори (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення вони ухвалили 21 листопада на акції протесту проти відмови влади підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Окрім цього, активісти закликають прийти сьогодні о 19.00 до пам'ятника Тарасові Шевченку на акцію протесту.

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«Хто має можливість просимо взяти теплі речі, каремати, продукти. Влада боїться своїх громадян! Сьогодні потрібна максимальна мобілізація - чим більше людей прийде, тим більше шансів, що нашу позицію почують», – зазначено в повідомленні активістів.

21 листопада більш як 100 студентів львівських вишів зібрались на площі біля пам’ятника Шевченку у центрі Львова, протестуючи проти рішення уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.