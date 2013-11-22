У Львові студенти оголосили акцію громадської непокори (відео)
Студенти Львова оголосили про створення координаційної ради «Львівський Євромайдан» та про початок акції громадської непокори.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення вони ухвалили 21 листопада на акції протесту проти відмови влади підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Окрім цього, активісти закликають прийти сьогодні о 19.00 до пам'ятника Тарасові Шевченку на акцію протесту.
Читайте також: Суд обмежив проведення акцій на Майдані
«Хто має можливість просимо взяти теплі речі, каремати, продукти. Влада боїться своїх громадян! Сьогодні потрібна максимальна мобілізація - чим більше людей прийде, тим більше шансів, що нашу позицію почують», – зазначено в повідомленні активістів.
21 листопада більш як 100 студентів львівських вишів зібрались на площі біля пам’ятника Шевченку у центрі Львова, протестуючи проти рішення уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.
Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.