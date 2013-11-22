Опозиція пропонує ВР знову вимагати від Росії повернути борги Ощадбанку СРСР

Народні депутати від «Батьківщини» Арсеній Яценюк, Ірина Луценко та Павло Петренко зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про звернення до Кабінету міністрів України з вимогою щодо відновлення переговорного процесу з Російською Федерацією про врегулювання питань розподілу між державами зобов'язань колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами України.

Відповідний проект постанови розміщено на сайті парламенту.

Постановою передбачено, що Кабмін у ході переговорного процесу має порушити перед РФ питання про врегулювання взаємовідносин з питань, що стосуються розподілу між державами зобов'язань колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами та повернення Україні реальної вартості грошових заощаджень громадян в розмірі 84,3 млрд рублів, що станом на 1 січня 1991 року були акумульовані в установах Ощадного банку СРСР, і є власністю громадян України.

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Також Кабмін з метою відновлення реальної вартості знецінених заощаджень громадян України повинен провести з РФ розрахунок суми грошових коштів, що підлягає поверненню Україні, шляхом переведення суми грошових заощаджень громадян в розмірі 84,3 мільярда рублів у долари США за офіційним курсом Державного банку СРСР, що діяв станом на 1 січня 1991 року.

Крім того, Кабінет міністрів має опрацювати питання щодо передачі РФ Україні частини власних золотовалютних резервів, рухомого та нерухомого майна за кордоном, що знаходиться під її юрисдикцією та контролем, а також енергоносіїв у рахунок повного погашення заборгованості РФ перед Україною по зобов’язаннях колишнього Ощадного банку СРСР по вкладах громадян України.

Кабмін також повинен забезпечити ці продажі за ринковими цінами. Кошти, отримані від цих продажів мають бути спрямовані на компенсацію знецінених грошових заощаджень громадян України, розміщених у період до 2 січня 1992 року в установах Ощадного банку СРСР.

Про результати проведеної роботи Кабмін має проінформувати Верховну Раду України до 25 грудня 2013 року.