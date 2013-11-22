Путін: ЄС почав шантажувати Україну після призупинення підготовки до асоціації

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Європейський Союз почав шантажувати Україну після призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію, аж до сприяння в проведенні масових акцій протесту.

Про це Путін сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Туреччини, передає власний кореспондент УНІАН у РФ.

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«Я вчора тільки про це дізнався, що Україна призупиняє, не припиняє, а призупиняє підписання Угоди з ЄС і хоче все порахувати, як слід. По суті, ми почули погрози з боку наших європейських партнерів щодо України, аж до сприяння проведенню масових акцій протесту. Це і є тиск, це і є шантаж», - сказав Путін.

За його словами, за кілька днів буде зрозуміло, піддасться українське керівництво на цей шантаж чи зможе протистояти цьому і зайняти прагматичну позицію в національних інтересах країни.