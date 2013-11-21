Путін: Росія не проти євроінтеграції України, але проти її вступу до НАТО

Росія не проти суверенного вибору України щодо інтеграції з Європою, але була б абсолютно проти її вступу у НАТО, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Ми не проти суверенного вибору України, яким би він не був. Ми говоримо абсолютно про інше. От якби нам сказали, що Україна до НАТО вступає, тоді ми були б проти реально, тому що наближення до наших кордонів інфраструктури військового блоку для нас представляє певну небезпеку. Економічні об'єднання жодної небезпеки не несуть з погляду обороноздатності країни", - сказав Путін, передає РІА Новости.

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Водночас він вчергове заявив, що у РФ з Україною відкритий ринок. І якщо Україна повністю відкриває свої ворота до Євросоюзу, то "ми не можемо залишити ці широкі ворота з Україною такими, якими вони є сьогодні".

Путін також заявив, що Росія не веде агресивну політику у зв'язку з можливою асоціацією України з ЄС.

"От говорять, що у зв'язку з можливим підписанням Україною відповідної угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом Росія займає якусь агресивну політику. Це абсолютно недобросовісний підхід до оцінки нашої позиції. Абсолютно недобросовісний", - сказав Путін, відповідаючи на запитання на Російських літературних зборах.