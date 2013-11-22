Путін пожартував про розмову Януковича з Грібаускайте та спецслужби США

Президент РФ Володимир Путін жартома запропонував уточнити подробиці розмови між лідерами України та Литви про призупинення вирішення питання про асоціацію Києва з ЄС у американської сторони.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито Віктор Янукович у телефонній розмові з литовським лідером Далею Грібаускайте пояснив рішення Києва припинити підготовку угоди про асоціацію з ЄС економічним тиском з боку Росії.

«Я не знаю, про що розмовляли президенти України та Литви. Може бути, у американських друзів запитати? Вони підкажуть, але вони нам поки нічого не говорили. Коментувати коментарі дуже складно», - сказав Путін, відповідаючи на прохання прокоментувати інформацію про розмову президентів України та Литви.

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Викриття екс-співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена, який передав ЗМІ величезний масив даних, які викривають спецслужби США і дружні Вашингтону розвідки, викликали напруженість у відносинах Сполучених Штатів з цілою низкою країн. Шпигунський скандал розгорівся в країнах Європи після публікації в жовтні даних, наданих Сноуденом, про те, що американські спецслужби масово збирали метадані про дзвінках як мінімум 35 глав держав, включаючи європейські. Серед тих, кого прослуховувало АНБ, виявилася і канцлер Німеччини Ангела Меркель.