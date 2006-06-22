”Газпром” лякає Європу газовою кризою через Тимошенко

Російський газовий монополіст ВАТ «Газпром» вважає, що заява лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про перегляд газових угод з Росією – «це черговий тривожний дзвінок для європейських країн». Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ «Газпром» з посиланням на слова офіційного представника «Газпрому» Сергія КУПРІЯНОВА.

«Заява Юлії Тимошенко про перегляд газових угод з Росією, - це черговий тривожний дзвінок для європейських країн. Нагадаю, що підписані в січні угоди включають і транзитний договір, на основі якого російський газ надходить до Європи. Реалізація загроз, що прозвучали сьогодні на Україні, - це шлях до нової газової кризи», - цитує прес-служба С.КУПРІЯНОВА.

При цьому він додав, що «проблема українського транзиту - це наша загальна проблема - Росії і Європи. Зміцнення і розвиток партнерських відносин з європейськими країнами, енергодіалог з Євросоюзом і реалізація спільної стратегії диверсифікації маршрутів поставки газу - в цьому ми бачимо вирішення проблеми».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила, що на посаді прем`єр-міністра України вимагатиме перегляду газових угод. «Всі угоди про поставки до України газу сьогодні вимагають додаткової глибокої ревізії, перегляду і побудови в дружньому режимі нових договірних відносин з Росією і Туркменістаном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в перерві засідання парламенту.