ЗМІ заявляють, що Євромайдан сьогодні спробують розігнати, у міліції це спростовують
У столичній міліції заперечують інформацію окремих ЗМІ, що начебто у ніч з 23 на 24 листопада правоохоронні органи готують силовий розгін Євромайдану в Києві.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м.Києві.
«Ця інформація не відповідає дійсності. Правоохоронні органи не мають наміру чинити якісь дії до учасників мирного зібрання», - сказали в ВЗГ, закликавши водночас громадян, які беруть участь у масовому заході, дотримуватись відповідних правил поведінки та не порушувати громадський порядок.
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Окремі ЗМІ розповсюдили сьогодні інформацію про те, що наступної ночі спецзагін правоохоронних органів планує розігнати мітинг на центральній площі Києва.
Згідно з інформацією, до одного з організаторів зателефонував інформатор зі столичного управління МВС та повідомив, що саме «сьогодні спецпризначенці розганятимуть Майдан, мотивуючи це тим, що має приїхати вантажівка з технікою для встановлення довкола стели Незалежності льодового катка».
Протягом останньої доби ця вантажівка приїжджала на Майдан вже двічі – пізно ввечері 22 листопада та вдень 23-го.
Обидва рази учасники акції не дали їх розвантажитися та встановлювати каток.
"Це робиться для того, щоб коли завтра збереться велика кількість людей і вони підуть на мітинг на Європейській площі, щоб вони тут, на Майдані не залишилися. Тому що на Європейській площі – проїжджа частина, і там стояти просто не можливо", - зазначили організатори.