Україна на 100% виконала своє завдання для підписання Угоди з ЄС - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир Рибак сказав в інтерв'ю журналістам.

Він зазначив, що “курс України - на євроінтеграцію”. “Ми виконали своє завдання повністю на 100%”, - наголосив Рибак.

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При цьому він зазначив, що “є питання зараз, яке не узгоджене - це питання лікування за кордоном людей, які відбувають покарання. І сьогодні узгодження для прийняття такого рішення немає”.

Спікер наголосив, що Україна очікує, що “Європа розгляне питання з точки зору, як жити далі країні і в її відносинах з Росією, тому що підприємства закриваються”.

Він зазначив, що Україна призупинила сьогодні підписання угоди, “і нам треба розглянути економічні відносини з Росією” і з іншими державами СНД.