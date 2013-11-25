Рибак заявив, що Рада не зможе відправити уряд у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Рибак в інтерв'ю журналістам, коментуючи ініціативу опозиції щодо відставки уряду.

Він наголосив: “Сказати, що сьогодні є голоси для відставки уряду, то таких голосів немає в парламенті”.

Рибак також повідомив, що в середу він повернеться в Україну, і доручить відповідному комітету ВР розглянути ці питання, «бо є спеціальна процедура розгляду цього питання - вона визначена в регламенті».

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що готовий піти у відставку, якщо його аргументи за припинення переговорів про підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС є безпідставними