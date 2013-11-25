Рибак не бачить сенсу у позачерговому засіданні ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам, коментуючи ініціативи опозиції щодо проведення такого засідання.

Рибак зазначив, що парламент вже збирався на позачергове засідання, “але не розглянули ні одного питання, ні одного закону”.

“Я не знаю, що зараз збираються розглядати”, - зазначив спікер.

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Він підкреслив, що “немає необхідності збиратися на позачергову сесію”.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада керівники трьох опозиційних фракцій звернулися до ВР з вимогою скликати позачергове засідання парламенту на середу, 27 листопада.