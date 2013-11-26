Кваснєвський вважає, що ЄС спізнився з реакцією на тиск Росії

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав у вівторок в ефірі польського Radio Zet.

"Євросоюз намагається створити якийсь економічний пакет, котрий став би допомогою для України, але це вже запізно, бо до Вільнюса залишилося 2 дні. Якби ЄС розсудливо подумав про наслідки російського натиску ще влітку, коли він почався, то ми могли бути в іншій ситуації", - сказав він.

Кваснєвський назвав прогнозованим економічний шантаж Російської Федерації, котра намагається робити все для того, аби втягнути Україну у сферу свого впливу.

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"Якщо ми знаємо, як буде поводитися Росія та знаємо, які методи вона використовує і для цього не потрібно бути філософом, бо Росія завжди їх використовує, то наша відповідь повинна була б бути значно конкретнішою власне в сфері економіки", - сказав він.

На його думку, Європейський союз спільно з Міжнародним валютним фондом мали б приготувати пакет економічної підтримки, котрий допоміг би Україні покращити економічну ситуацію.

Зокрема, за його словами, МВФ міг би погодитися на поступове підвищення цін на газ для населення замість одномоментного їх росту, на що, цілком логічно, не погодиться жоден з урядів напередодні виборів.

"Уряд відповідає за те, що буде завтра. Якщо завтра не буде грошей на газ та не буде тепло вдома, а зима буде суворою, то ніхто не буде дискутувати про асоціацію та її наслідки в перспективі 10 років, а буде питання, як вирішити цю справу тепер", - сказав Кваснєвський.

Екс-президент Польщі зазначив, що не вважає втраченою справою європейської інтеграції України, висловивши надію, що сторони - у разі непідписання угоди про асоціацію у Вільнюсі - зможуть до неї повернутися в найближчі кілька місяців до початку виборів в Європейських парламент.

Кваснєвський також наголосив на важливості України для Європи.

"Тут точиться боротьба за майбутнє нашого континенту. Європейський союз повинен знати, що Україна не є однією із держав, що є кандидатом на членство в європейському об'єднанні, це кандидат, геостратегічна позиція якого є винятковою", - сказав він.