В Одесі площу біля Дюка пропонують назвати "Європейською"

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам'ятника зібралося понад 200 чоловік, які вирішили назвати площу біля Дюка - «Європейською».

Як пояснила УНІАН представник прес-служби « Евромайдан-Одеса» Олена Балаба, сьогодні ввечері активісти акції внесли пропозицію назвати «Європейською» площу, у якої просто раніше взагалі не було назви. Вона пояснила, що питання про це на найближчу сесію Одеської міськради винесуть депутати міської ради, серед яких керівник депутатської фракції «Фронт змін» у міськраді Олександр Остапенко.

«З нами також депутат обласної ради («Батьківщина») Сергій Веселов, підтримують нас також депутат міськради від партії «Родіна» Георгій Селянин та депутат облради від Партії регіонів Михайло Шмушкович», - сказала Балаба

Вона додала, що тільки що також активісти прийняли рішення залучити до акцій на підтримку євроінтеграційного курсу України студентів. Для цього надруковані листівки з відповідним закликом, які завтра почнуть роздавати в вузах.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 25 листопада в Одесі Окружний адміністративний суд заборонив проведення мітингів майже у всьому місті з 25 листопада по 31 грудня включно. 25 листопада близько 5.15 в Одесі розігнали Евромайдан.