У Вільнюсі планують провести Євромайдан

У Вільнюсі сьогодні має відбутись двогодинний Євромайдан на підтримку європейської інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосили на Майдані Незалежності організатори київської акції на підтримку євроінтеграції України.

Після цього учасники акції скандували: “Азаров, не гальмуй” та “Янукович, підпиши”.

Крім того, організатори запевнили, що завтра на Майдані буде ще більше учасників та закликали не піддаватися на провокації.

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Наразі на Майдані Незалежності знаходиться понад 500 учасників акції за євроінтеграцію. Вони, зокрема, слухають пісні українських виконавців та беруть участь у конкурсі революційних плакатів.

Учасники акції тримають плакати “Прощавай, немита Росія”, “Разом і до кінця”, а також скандують різні гасла на кшталт “Україна - це Європа” та “Банду геть”.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 листопада, у Вільнюсі відкривається саміт «Східного партнерства», на якому планувалося підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Кабінет міністрів України 21 листопада офіційно заявив про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Відмова від підписання Угоди з ЄС спровокувала в Україні масштабні акції протесту. Зокрема, у Києві 24 листопада мітинг за євроінтеграцію зібрав понад 100 тис. осіб.