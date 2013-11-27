Тимошенко: Якщо Янукович не підпише угоду у Вільнюсі, він її не підпише ніколи

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Тимошенко до лідерів і парламентів ЄС, яке на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» зачитала її донька та захисниця Євгенія Тимошенко.

«Треба звільняти не тільки окремих політв’язнів, а треба звільняти Україну. Це означає треба обов’язково підписати Угоду, якщо Янукович на це погодиться. Підписуючи з нами Угоду, ви допоможете цілій нації подолати цивілізаційну прірву», йдеться у зверненні Тимошенко. Екс-прем’єр-міністр підкреслила, що для України це більше ніж Угода, та визнала, що після її підписання багато що ще доведеться зробити.

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«Нашою кінцевою метою – є членство у Євросоюзі, - наголосила Тимошенко. Вона припустила, що причиною відмови від Європейського курсу може бути дві причини: перша - Росія знайшла аргументи від яких Янукович не зміг відмовитися, друга - Янукович зробив це для того щоб зберегти владу». Водночас Тимошенко висловила переконання, що ніякий тиск Росії не завадив Януковичу підписати Угоду, якби ЄС не звертав уваги на побудову Президентом диктатури в Україні. На думку Тимошенко є два варіанти розвитку подій у Вільнюсі: перший – під тиском євромайданів в останній момент Янукович погодиться на підписання Угоди. В такому разі Тимошенко просить Євросоюз підписати Угоду, другий варіант, на думку Тимошенко найбільш вірогідний, підписання Угоди не відбудеться.

«Якщо Янукович не підпише угоду 29 листопада у Вільнюсі, він уже її не підпише ніколи», - підкреслила Тимошенко.

Екс-прем’єр-міністр закликала європейських лідерів не допустити будування в Україні диктатури і усіма можливими мирними засобами сприяти проведенню в Україні в 2015 році чесних виборів.

«Я прошу вас, якщо Янукович зірве підписання Угоди в Вільнюсі, не залишайте диктатурі в Україні території для виживання. Поневолення диктаторами своїх народів не може вважатися внутрішньополітичною справою. Таку монополію потрібно ліквідувати всіма мирними міжнародними засобами. Тому я прошу вас недовіряти пустій проєвропейській риториці Української влади, а задіяти всі інструменти для того, щоб у 2015 році в Україні могли пройти чесні вибори, які дадуть можливість змінити авторитарний режим на нову демократичну владу», зазначила Тимошенко.

«Без України не буде сильної об’єднаної Європи»,- підсумувала екс-прем’єр-міністр.