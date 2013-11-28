Янукович приїхав на переговори за участю Фюле

Як повідомляє "Українська правда", в переговорах також беруть участь перший віце-прем'єр Сергій Арбузов та міністр фінансів України Юрій Колобов.

Трохи пізніше прибув також комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле.

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На запитання, що зараз відбувається, відповів, що у нього немає коментарів.

А на питання "Що ви відчуваєте?", заявив "Мені сумно" і пішов.

Нагадаємо, 29 листопада, у п'ятницю, у Вільнюсі в рамках другого дня саміту Східного партнерства планувалося підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди.