Кожара підтвердив, що Україна піддалася тиску Росії – Більдт

Про це на своїй Twitter-сторінці написав голова Міністерства закордонних справ Швеції Карл Більдт, повідомляє Українська правда.

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"Український голова МЗС Кожара в наших дискусіях підтверджує, що Україна піддалася суворому російському економічному тиску у рішенні відкласти угоду з ЄС", - повідомив він.

Нагадаємо, Київ мав підписати угоду про асоціацію з ЄС на цьому саміті, проте за лічені дні до його початку кабінет міністрів прийняв рішення призупинити підготовку підписання, мотивувавши це необхідністю врегулювати питання торговельно-економічних відносин з Росією, які опинилися під загрозою серйозних ускладнень через можливе створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Представники Євросоюзу за останні дні не раз висловлювали надію, що Україна змінить своє рішення щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. У четвер у Вільнюсі єврокомісар Штефан Фюле підтвердив, що "пропозиція, як і раніше, на столі. Угода про асоціацію готова до підписання, як тільки того захоче Україна".

Перший віце-прем'єр українського уряду Сергій Арбузов в четвер у Вільнюсі заявив, що Україна не зверне зі шляху євроінтеграції, і це питання буде обговорюватися далі, щоб врахувати всі ризики і запобігти можливим негативним наслідкам.