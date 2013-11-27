Президент Європарламенту розчарований "зробленою під тиском" відмовою України та Вірменії від асоціації

Про це повідомляється у прес-релізі на сайті Європарламенту.

"Східне партнерство - це важливий проект, який зближує ЄС та його східних сусідів задля блага їхніх громадян", - вважає Шульц.

На його думку, саміт у Вільнюсе означає "важливий крок у даному процесі".

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"Я вітаю Молдову та Грузію з запланованим парафуванням Угоди про асоціацію з ЄС. Однак я глибоко розчарований, що Україна та Вірменія відмовилися від планів підписати Угоду про асоціацію на саміті. Особливо прикро, що рішення цих країн переглянути їхній вибір було прийнято під зовнішнім тиском. Ми маємо заявити чітко і голосно, що економічний та політичний тиск Росії проти наших сусідів просто неприйнятний", - заявив Шульц.

Наостанок президент ЄП наголосив, що "двері асоціації з ЄС лишаються відчиненими" і Європа ніколи не відмовить народам регіону в їхніх "європейських сподіваннях".