Румунія вважає, що відмова від євроінтеграції є для України кроком назад
09:56, 29 листопада 2013Політика
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Президент Румунії Траян Бесеску заявляє, що непідписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом є кроком назад
Траян Бесеску каже, що відмова від євроінтеграції є короком назад
Президент Румунії Траян Бесеску заявляє, що непідписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом є кроком назад.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Вільнюсі перед початком саміту “Східного партнерства”.
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Водночас Бесеску заявив про позитив від парафування подібних угод Молдовою та Грузією.
“Парафування угод про асоціацію Молдови та Грузії - це крок вперед. Дуже шкода, що непідписання угоди Україною - це крок назад. З Україною, яка не зробила кроку вперед, саміт “Східного партнерства” не можна сказати, що він є великим успіхом”, - сказав Бесеску.
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