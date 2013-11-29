Румунія вважає, що відмова від євроінтеграції є для України кроком назад

Президент Румунії Траян Бесеску заявляє, що непідписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом є кроком назад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Вільнюсі перед початком саміту “Східного партнерства”.

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Водночас Бесеску заявив про позитив від парафування подібних угод Молдовою та Грузією.

“Парафування угод про асоціацію Молдови та Грузії - це крок вперед. Дуже шкода, що непідписання угоди Україною - це крок назад. З Україною, яка не зробила кроку вперед, саміт “Східного партнерства” не можна сказати, що він є великим успіхом”, - сказав Бесеску.