Учасників мітингу ПР колонами підводять до сцени на Європейській площі

Учасників мітингу на столичній Європейській площі, організованого Партією регіонів, колонами підводять до сцени.

Як передає кореспондент УНІАН, автомобілі та громадській транпорт Європейською площею не рухаються, оскільки людей переводять через проїжджу частину.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, до МВС 28 листопада надійшла заявка від КМДА на проведення мітингу Партії регіонів на Європейській площі. У заявці не була вказана кількість осіб, які планують взяти участь у мітингу.

За інформацією видання “НикВести”, 28 листопада Партія регіонів відправила з Миколаєва групу мітингувальників до Києва на противагу прихильникам підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом, акція яких проходить вже тиждень на Майдані Незалежності.

За інформацією журналістів, поїздку курирував екс-депутат Миколаївської обласної ради від Партії регіонів Анатолій Семєнков. Перевезення мітингувальників забезпечило ПП ”Оріон-Авто”, власником якого є депутат Миколаївської міської ради від Партії регіонів Валерій Буркун.

Як повідомляло видання, вхід в автобус здійснювався за списком: спочатку зачитували прізвище - і людина заходила в автобус. Загалом в Київ з Миколаєва у четвер вирушило понад 500 осіб, кожному з яких обіцяно 150 гривень на день. Деякі з мітингувальників залишаться в столиці на два дні, повідомляє видання.

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Куратори автобусів, спілкуючись з кореспондентом ”НикВести”, повідомили, що вони планують провести акцію на Європейській площі в Києві, де раніше збиралися представники опозиції.

Водночас одні учасники поїздки заявляли, що їдуть на екскурсію в Києво-Печерську Лавру, інші - що їдуть до Південного берега Криму.

Як повідомляв УНІАН 29 листопада, у Вільнюсі в рамках другого дня саміту Східного партнерства планувалося підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС.

21 листопада уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС. У зв`язку з цим рішенням, починаючи з 21 листопада, в різних містах України та світу почалися масові протести, які тривають досі.

На Майдані Незалежності у Києві зібралися більше 1,5 тис. прихильників євроінтеграції.